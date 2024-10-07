Молодой мужчина из Олонца убил инвалида разбитой бутылкой

Житель Олонца ответит за жестокое убийство беспомощного человека. Он расправился с безногим инвалидом, забив его до смерти, сообщили в СУ СКР по региону.

Это произошло в мае текущего года, 27-летний фигурант уголовного дела был пьян. В подъезде жилого дома в карельской столице он поссорился со своей жертвой.

Инвалид с ампутированными ногами не мог сопротивляться, когда злодей разбил бутылку и стал наносить ему удары острыми краями. Он бил в голову и шею, потерпевший погиб на месте.

В ходе следствия выяснилось, что ранее, в апреле, злоумышленник совершил грабеж. Он открыто унес из магазина в Петрозаводске две бутылки водки. Когда сотрудник магазина пытался его остановить, начал угрожать.

Уголовное дело по этим двум эпизодам передали прокурору, чтобы затем тот направил его в суд. // фото: СУ СКР по Карелии