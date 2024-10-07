Пенсионер дважды раскусил мошенников, но попался на третий раз

Новый случай мошенничества зафиксировали правоохранители в Петрозаводске. В полицию обратился 67-летний местный житель, сообщивший о хищении у него 123 тысяч рублей. Преступники использовали знакомую схему обмана, но с некоторыми изменениями, рассказали в МВД Карелии.

Мошенники связались с пенсионером по телефону, представившись полицейскими. Они сообщили, что из-за участившихся случаев обмана ему необходимо срочно сменить номер телефона. Мужчина отказался и прекратил разговор.

Однако вскоре события развивались по привычному сценарию. Ему сообщили, что его сбережения находятся в опасности и требуется немедленно пополнить счет на 340 тысяч рублей, а затем обналичить деньги. Пенсионер отказался следовать этим указаниям.

Через некоторое время злоумышленникам все-таки удалось ввести его в заблуждение самым простым способом. Они предложили пенсионеру «безопасный» метод защиты его средств — продиктовать номер банковской карты и код из сообщения. Когда мужчина сообщил эти данные, его деньги мгновенно ушли с банковского счета. // фото: pixabay.com