31 августа 2022, 14:31
Из-за шторма на Онего отменен социальный рейс на Кижи
В случае улучшения погоды следующий социальный рейс из Петрозаводска пойдет в пятницу
Минтранс сообщил об отмене сегодняшнего социального рейса Петрозаводск - Сенная Губа - Кижи - Сенная губа - Петрозаводск. Информация появилась в паблике ведомства.
Рейс отменен из-за неблагоприятной обстановке на Онежском озере. Шторм угрожает безопасности пассажиров.
При хороших погодных условиях следующий рейс на Кижи состоится в пятницу, 2 сентября. Фото: unsplash.com