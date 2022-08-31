31 августа 2022, 14:31
Общество

Из-за шторма на Онего отменен социальный рейс на Кижи

В случае улучшения погоды следующий социальный рейс из Петрозаводска пойдет в пятницу

Минтранс сообщил об отмене сегодняшнего социального рейса Петрозаводск - Сенная Губа - Кижи - Сенная губа - Петрозаводск. Информация появилась в паблике ведомства.

Рейс отменен из-за неблагоприятной обстановке на Онежском озере. Шторм угрожает безопасности пассажиров.

При хороших погодных условиях следующий рейс на Кижи состоится в пятницу, 2 сентября. Фото: unsplash.com

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Кижи
сенная губа
социальный рейс
Минтранс
новости петрозаводска