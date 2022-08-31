Ветеран Афганистана рассказал о том, как помочь добровольцам

В России продолжается формирование добровольческих отрядов для командировок на Донбасс. В Карелии создаются подразделения «Барс», «Онего» и «Ладога». Подать заявку может любой совершеннолетний мужчина в военкомате по месту жительства.



Председатель Карельской Республиканской общественной организации «Боевое братство» и член совета ветеранов Вооруженных Сил РФ Александр Гореликов убежден, что добровольцы, отправляющиеся в зону спецоперации, должны быть уверены, что их ждут дома и не забудут после службы.

Я считаю, что за каждого погибшего, семья должна получать достойное содержание. Неважно, кто он: доброволец, не доброволец, солдат или офицер. И это должно быть озвучено. Считаю, что матери, потерявшие своих сыновей, должны получать такие выплаты до конца своей жизни. Вне зависимости от того, герой он или нет. Потому что, если есть сын живой, то он всегда матери принесет и кусок хлеба, и таблетку, и воды стакан. А тут его нет, и что тогда ей делать? Думаю, что в наше нестабильное время должно это быть,

— размышляет офицер.



Помнить надо и о живых. После возвращения на родину бойцы должны знать, что они будут востребованы обществом.

Я считаю, что бойцы должны знать, что, вернувшись, найдут работу по специальности. Не ту работу, которую дали, а ту, на которую учились и в которой компетентны. Нужны для них специальные вакансии. Конечно, важна и реабилитация для ветеранов, она должна быть доступнее,

- говорит Александр Гореликов.



Общество меняется с каждым днем. Поэтому работу с подрастающим поколением наш собеседник тоже видит одной из составляющих общественной поддержки.

Нужно говорить о тонкостях и нюансах военной жизни. Должно быть патриотическое воспитание. Я хожу по школам, провожу беседы со студентами учебных заведений, встречаюсь с детьми. Но нас таких немного, кто говорит с подростками. У нас в школах историю преподают всего два часа в неделю. Это очень мало. Не знают ни о Ленине, ни о Сталине. Некоторые дети спрашивали меня о том, есть ли у меня танк и сколько немцев я убил,

- признается Александр Васильевич.



За свою социальную работу герой нашего интервью получил медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени.



Организация «Боевое братство», председателем которого является Александр Васильевич, тоже помогает бойцам Донбасса. Недавно они отправляли письма детей на передовую. Собирали гуманитарную помощь, участвовали в сборе и отправке формы и экипировки для военных и отправили даже несколько дронов.