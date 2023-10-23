Из-за ОРВИ и гриппа в Карелии закрыли 13 классов

На минувшей неделе в Карелии зафиксировали 5 014 случаев заболевания ОРВИ. Данные за период с 16 по 22 октября приводит Роспотребнадзор.

Уровень заболеваемости пока ниже эпидемического порога на 3,8 процента. Болеют в основном люди от 15 лет и старше.

В Петрозаводске за прошлую неделю зарегистрировали 2 418 случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 30,7 процента.

При этом из-за вспышек гриппа и ОРВИ в республике на прошлой неделе закрыли 13 классов в 7 школах. Также выявили 69 случаев заболевания коронавирусом. // фото: Alexandra_Koch/ pixabay.com