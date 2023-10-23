Блогер из Карелии показал москвичам, как готовить лохикейтто

В проекте телеканала «Москва 24» «Мое имя Москва. Из первых уст», который посвящен проживающим в столице народностям, опубликовали выпуск о карелах. Главным героем выпуска стал спортсмен, поэт и общественный деятель из Карелии Александр Каширин.

В ходе выпуска Александр рассказал о культурных традициях республики, о том, где в столице можно найти карельские товары и где в Москве ловится настоящая карельская форель.

Во второй части рассказа о карелах герой и его помощники приготовили финский суп лохикейтто, подробно объяснив москвичам, как готовить уху по карельским традициям.

Ни одно торжество, по крайней мере в моей семье, не обходится без этого супа. Приходишь домой, мама сделает большую посуду. Перед съемками я даже советовался с мамой по поводу того, как сделать блюдо еще вкуснее,

- поделился главный герой программы.

Не обошлось и без второго национального блюда, калиток, которые в Москве готовят только в одном–единственном кафе. В нем Александр Каширин попробовал целый дегустационный сет, в который вошли как авторские, так и традиционные начинки, к которым привыкли жители Карелии.

Полный выпуск о нашем регионе можно посмотреть здесь.