Из-за ОРВИ и гриппа в Карелии ушли на карантин 37 школьных классов

За прошедшую неделю в Карелии зафиксировали 7001 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это на 12,2 процента больше, чем неделей ранее, сообщили в Роспотребнадзоре РК.

Уровень заболеваемости в регионе на данные момент выше эпидпорога на 20,8 процента. Болеют больше всего люди старше 15 лет.

За минувшую неделю из-за гриппа и ОРВИ приостановили учебу в 37 классах 18 школ Карелии и в двух группах двух детских садов.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировали 3314 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. // фото: pixabay.com