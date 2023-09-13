Из-за неисправной оргтехники офис чуть не сгорел в Петрозаводске

Вечером 12 сентября в одном из офисов в Петрозаводске вспыхнул пожар. Сообщение поступило на пульт пожарно-спасательной службы города в 18:39, горело помещение на улице Коммунистов.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были уже на месте происшествия. Горело помещение на втором этаже.

Профессионалам потребовалось меньше десяти минут, чтобы остановить распространение огня. После этого пожар ликвидировали полностью.

Огонь повредил помещение на площади восемь квадратных метров. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной оргтехники. // фото: ASchuehlein/pixabay.com