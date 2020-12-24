Из-за детской новогодней выплаты, некоторым придется подать заявление

Семьям, в которых дети родились, начиная с 1 июля 2020 года, для получения детской новогодней выплаты необходимости подать заявление, сообщает паблик «Пенсионный фонд РФ по Республике Карелия»

Речь идет о выплатах на детей до 7 лет включительно, по Указу президента Российской Федерации от 17 декабря 2020 года, в сумме 5 тысяч рублей.

Подать заявление можно через портал госуслуг. При отсутствии такой возможности, следует обратиться в клиентскую службу ПФР.

Заявление на выплату можно подать до 1 апреля 2021 года, в том числе и на детей, родившихся после выхода указа, в период с 18 декабря 2020 года.

Семьям, которые в 2020 году уже получали выплаты на детей (от 0 до 3 лет и от 3 до 16 лет), нынешняя выплата перечисляется беззаявительно.

Подробнее об этом можно узнать на сайте ПФР.

Возникающие вопросы относительно получения единовременной выплаты родители могут задать через электронный сервис online.pfrf.ru.

Ранее «Петрозаводск говорит» уже писал подробно о новогодних выплатах семьям с детьми в возрасте до семи лет.

Изображения из группы «Пенсионный фонд РФ по Республике Карелия»

Фото с сайта i.mycdn.me