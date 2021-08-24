Из-за детской кроватки петрозаводчанка лишилась денег на счете

С банковской карты 31-летней жительницы Петрозаводска незаконно списали деньги. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ввела реквизиты по ссылке, сообщили в УМВД РФ по Карелии.

Инцидент случился в минувшее воскресенье, 22 августа. Женщина увидела в паблике в соцсети объявление о продаже кроватки для ребенка. Она написала продавцу, обсудила с ним предстоящую сделку и готова была перевести деньги.

Владелец кроватки предложил оформить безопасную сделку и бесплатно доставить товар. Для этого нужно было лишь перейти по ссылке, которую он отправил, и ввести реквизиты карточки.

Женщина так и поступила, с ее счета тут же списали 8 500 рублей. Потом продавец мгновенно заблокировал свою страницу в соцсети и удалил всю переписку. // Фото: jarmoluk/Pixabay