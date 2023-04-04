Три автомобиля столкнулись в лобовую на перекрестке в Петрозаводске

Утром 4 апреля сразу три автомобиля столкнулись в карельской столице. ДТП случилось в 09:18 в районе пересечения улицы Кирова с улицей Свердлова, передает dtpptz.ru.

Это нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Один из участников аварии поворачивал с улицы Свердлова на Кирова и не предоставил преимущество второму участнику ДТП. Тот двигался прямо по улице Кирова со стороны проспекта Карла Маркса, это главная дорога.

От столкновения легковушку второго участника аварии занесло, автомобиль выехал на встречную полосу и там врезался в двигающийся во встречном направлении третий автомобиль. Все машины получили повреждения.

На участке улицы Кирова возникла пробка. Видеокамера «Ситилинк» запечатлела момент этого. // фото, видео: «ДТП ПТЗ и Карелии»