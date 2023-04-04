Мужчина в Кеми выбросил в окно стул с термосом и разбил чужую иномарку

Плохое настроение жителя Кеми привело к печальным последствиям. С мужчины взыскали ущерб, который он невольно причинил чужому автомобилю, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент случился в августе прошлого года, гражданин был пьян. Он ощутил внезапный эмоциональный всплеск и метнул в открытое окно квартиры металлический термос и деревянный стул.

Термос попал в припаркованный внизу Kia Ceed, у машины разбилось заднее стекло. Владелец обратился в суд с иском. С виновника взыскали 79 тысяч рублей. // фото: master1305/ freepik.com