04 апреля 2023, 14:40
Мужчина в Кеми выбросил в окно стул с термосом и разбил чужую иномарку
Эмоциональный всплеск обошелся жителю Карелии почти в 80 тысяч рублей
Плохое настроение жителя Кеми привело к печальным последствиям. С мужчины взыскали ущерб, который он невольно причинил чужому автомобилю, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
Инцидент случился в августе прошлого года, гражданин был пьян. Он ощутил внезапный эмоциональный всплеск и метнул в открытое окно квартиры металлический термос и деревянный стул.
Термос попал в припаркованный внизу Kia Ceed, у машины разбилось заднее стекло. Владелец обратился в суд с иском. С виновника взыскали 79 тысяч рублей. // фото: master1305/ freepik.com