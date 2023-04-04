Житель Карелии украл тонну дизеля у работодателя в Заполярье

Сотрудники безопасности предприятия в Кольском районе поймали за руку работника карьера. Мужчина пытался украсть дизельное топливо. О произошедшем сообщили в полицию, правоохранители задержали жителя Карелии и возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, рассказали в пресс-службе мурманского МВД.

44-летний подозреваемый рассказал, что работает вахтовым методом оператором одной из установок. У него возникли материальные трудности, и он решил сливать топливо из дробильной установки.

Дизель потихоньку сливал в канистру, за пять дней набралась тонна топлива. Горючее он собирался продать, покупатель уже был. Топливо уместилось в пять бочек. Служба безопасности заметила мужчину, когда он грузил бочки. // фото unsplash.com