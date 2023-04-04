Множество домов в Петрозаводске остались без электричества

Сегодня в 13:20 в Петрозаводске произошло крупное происшествие на сетях. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, без электричества остались здания на проспекте Александра Невского, на Комсомольском проспекте, на улицах Волховской, Кузьмина, Льва Толстого, Новосельской, Правды, на Лососинском шоссе и в Курганском проезде.

Ведутся восстановительные работы. Ориентировочно свет должен вернуться в дома горожан в 15:30. // Фото: unsplash.com