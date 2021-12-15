Из окна частного детского сада в Москве выпал 5-летний малыш

Пятилетний мальчик пострадал, выпав из окна в Восточном Бирюлево. Ребенок находился в московском частном детском садике, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Учреждение располагается в трехкомнатной квартире на улице Донбасской. Ее снимают по договору аренды и используют для оказания платных услуг по присмотру за детьми.

В момент ЧП в садике было шестеро детей и две няни. Одна мыла воспитанника, вторая находилась на кухне. Оставшийся без внимания ребенок вышел на балкон и упал вниз.

Ребенка госпитализировали, ему оказывают необходимую медпомощь. По факту инцидента ведут проверку следком и прокуратура. // Фото: Rashid Sadykov/unsplash.com