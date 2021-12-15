Жители Петрозаводска с помощью снега спасли от огня жилой дом

Днем 14 декабря в 14 часов 05 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в многоквартирном одноэтажном деревянном доме на улице Ватутина.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, помощь профессионалов уже не потребовалась. С огнем до прибытия пожарных справились очевидцы происшествия, закидав его снегом.

В результате пожара в жилом доме огнем была повреждена стена веранды на площади пол квадратного метра.

По предварительным данным, в квартире, где проживают граждане, ведущие асоциальный образ жизни, загорелись постельные принадлежности. Ничего умнее они не придумали, как выкинуть горящее имущество через окно под деревянную стену дома.

Огонь и дым заметили прохожие и о происшествии сообщили по телефону «101». Сейчас по данному инциденту проводится проверка. // Фото: Elisabeth Arnold/unsplash.com