09 декабря 2024, 16:19
Из новой школы в Кеми украли дорогое оборудование
Из-за похищения планшетов из школы возбудили уголовное дело
Прокуратура Кемского района ведет проверку по поводу исчезновения трех планшетов общей стоимостью около 100 тысяч рублей, приобретенных и установленных в новой кемской школе в рамках выполнения госзаказа.
Надзорное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Кто похитил дорогие гаджеты, пока неизвестно.
Напомним, новая школа в Кеми, рассчитанная на 1200 учеников, открылась в сентябре текущего года. Учебное заведение оборудовано современными техническими средствами, необходимой аппаратурой и мебелью. // фото: правительство Карелии