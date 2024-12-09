Из новой школы в Кеми украли дорогое оборудование

Прокуратура Кемского района ведет проверку по поводу исчезновения трех планшетов общей стоимостью около 100 тысяч рублей, приобретенных и установленных в новой кемской школе в рамках выполнения госзаказа.

Надзорное ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Кто похитил дорогие гаджеты, пока неизвестно.

Напомним, новая школа в Кеми, рассчитанная на 1200 учеников, открылась в сентябре текущего года. Учебное заведение оборудовано современными техническими средствами, необходимой аппаратурой и мебелью. // фото: правительство Карелии