СК выясняет подробности гибели рыбаков из Петрозаводска

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух рыбаков в Кондопожском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СК, 1 декабря 36-летний и 54-летний жители Петрозаводска выехали на рыбалку на озеро Найдомозеро. После того, как мужчины перестали выходить на связь, были организованы их поиски. 8 декабря тела пропавших были подняты из воды водолазами.

Видимых телесных повреждений криминального характера на трупах не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти петрозаводчан.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото СК