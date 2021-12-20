Из магазина в Петрозаводске украли тушенку и сладости на 4600 рублей

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как двое посетителей магазина берут с витрины тушенку и сладости, складывают в спортивную сумку и уходят, не расплатившись.

Ущерб в торговой точке оценили в 4600 рублей, рассказали в пресс-службе МВД. Представитель магазина заявил о преступлении в полицию, там возбудили уголовное дело о краже.

Сотрудники угрозыска установили двух подозреваемых. 43-летние ранее судимые петрозаводчане в беседе с полицией рассказали, что сбыли продукты, а деньги потратили на выпивку. (фото pixabay.com, Tumisu)