23 августа 2022, 08:41
Россия

Из Ладожского озера достали мертвого человека

Спасатели подняли на берег труп, найденный в районе деревни Кобона

Днем 22 августа в Ленинградской области, в районе деревни Кобона очевидцы увидели в Ладожском озере труп человека. Об этом сообщает 47news.

На место происшествия были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда. Спасатели подняли мертвеца из воды, доставили на берег и передали полиции.

Личность погибшего устанавливается. Стражи порядка выясняют обстоятельства гибели человека. Фото аварийно-спасательной службы Ленинградской области

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Метки: 
Ладожское озеро
Ленинградская область
мертвец
кобона
Спасатели