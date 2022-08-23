Из Ладожского озера достали мертвого человека

Днем 22 августа в Ленинградской области, в районе деревни Кобона очевидцы увидели в Ладожском озере труп человека. Об этом сообщает 47news.

На место происшествия были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда. Спасатели подняли мертвеца из воды, доставили на берег и передали полиции.

Личность погибшего устанавливается. Стражи порядка выясняют обстоятельства гибели человека. Фото аварийно-спасательной службы Ленинградской области