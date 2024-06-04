Июнь в Карелии обещает быть влажным и жарким

В первый месяц лета гидрометцентр России прогнозирует для Карелии среднемесячную температуру на 1,2 выше климатической нормы. При этом сумма осадков ожидается 120% нормы.

Средняя температура июня для Петрозаводска составляет +14,1, по Карелии +13,3, сумма осадков за месяц в Петрозаводске – 61 мм, по республике – 62 мм, продолжительность солнечного сияния – 285 часов.

По предварительному прогнозу, погода будет формироваться под чередующимся влиянием процессов циклонического и антициклонального характера, циклонических воздействий ожидается больше.

Самая низкая температура была отмечена в Петрозаводске 6 июня 1962 года (-2,6), самая высокая – 22 июня 2021 года (+34,3). Самые теплые июни за последние 50 лет наблюдались в 1999 и 2021 году (более чем на 5 выше климатической нормы), самый холодный – в 1982 году (на 4 ниже). // фото «Петрозаводск говорит»