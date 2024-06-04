До 28 градусов тепла ожидается сегодня в Карелии

Сегодня, 4 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, днем гроза. Ветер западный, юго-западный, при грозе порывистый. Температура воздуха +22, +24°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозе местами порывистый. Температура воздуха +20, +25°С, местами до +28°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, переменная облачность, вечером небольшой дождь.

В Сегеже до +22, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +23, переменная облачность, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото: unsplash.com / Michal Mancewicz