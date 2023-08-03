Инвесторы позитивно оценили отчет Сбера

Сбербанк представил сокращенные результаты по МСФО за первые шесть месяцев 2023 года. В период с января по июнь чистая прибыль «Сбера» выросла до 737,5 млрд руб. Рентабельность капитала кредитной организации — 25,5%. Чистая прибыль за второй квартал составила 380,3 млрд руб.

Во втором квартале мы выдали максимальный за всю историю объем кредитов — более 6,6 трлн руб. Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 трлн рублей. Средства клиентов также растут высокими темпами — рост за квартал составил 9,2%. "Сбер" укрепил рыночные позиции на всех ключевых банковских рынках,

- прокомментировал результаты банка его глава Герман Греф.

Чистые процентные доходы «Сбера» по результатам апреля—июня составили 597,6 млрд руб. Роста показателей удалось добиться за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в банке. Всего за первое полугодие чистые процентные доходы выросли до 1,2 трлн руб.

Чистые комиссионные доходы также показали положительную динамику во втором квартале и достигли 186,9 млрд руб. из-за роста доходов от операций с банковскими картами и рассчетно-кассового обслуживания. В первом полугодии 2023 года чистые комиссионные доходы составили 358 трлн руб.

По итогам апреля—июня вырос и розничный кредитный портфель «Сбера» — 13,9 трлн руб. (+7,3% за квартал и +12,1% с начала года). Ипотечный портфель превысил 8,5 трлн руб. (+8,1% за квартал и +13,2% с начала года). Портфель потребительских кредитов составил 3,8 трлн руб. (+5,3% за квартал и +8,1% с начала года).

Операционные расходы Сбербанка выросли до 216,3 млрд руб. во втором квартале. Как уточнили в банке, таких результатов удалось добиться за счет масштабного сокращения операционных затрат в 2022 году. За первое полугодие текущего года операционные расходы составили 398,2 млрд руб. Во втором квартале отношение расходов к доходам составило 26,1%, за первое полугодие 2023-го — 25,5%.

Согласно сокращенным финансовым результатам Сбербанка по РСБУ за шесть месяцев 2023 года, чистая прибыль банка составила 727,8 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,7%. Только за июнь «Сберу» удалось заработать 138,8 млрд руб.