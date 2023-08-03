Летом жители Карелии уделяют на 14% больше времени просмотру кино

Летом жители Карелии увеличили время просмотра фильмов и сериалов в среднем на 14%. Такой рост связан с отпускным периодом, когда люди коротают время в дороге и на отдыхе за просмотром любимых фильмов и сериалов. В летний период также существенно выросли просмотры контента с мобильных телефонов.

Фото: KION

Самыми популярными тайтлами в первые два летних месяца в регионе стали:

- экшн-комедия Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать» (Великобритания, США) (18+)

- оригинальный проект KION «Почка 2» (Россия) (18+)

- экшн-триллер Гая Ричи «Гнев Человеческий» (Великобритания, США) (18+)

- драма о настоящей любви «Черная любовь» (Турция) (16+)

- оригинальный мистический проект Ольги Птицевой «Там, где цветет полынь» (Россия) (16+)

Фото: KION

В среднем на треть больше жители Карелии летом стали смотреть зарубежные фильмы и сериалы. Самым популярным актёром в регионе стал Джэйсон Стэйтем, — больше всего времени в этом сезоне жители региона провели за просмотром фильмов с его участием.