Инспекторы ГИМС Карелии поймали рыбаков-нарушителей

Инспекторы ГИМС и Рыбоохраны провели на прошлой неделе совместное патрулирование на водоеме Выг. Особое внимание было уделено акватории вблизи поселков Полга, Вожмогора и Валдай. Именно там инспекторам попались первые правонарушители, сообщает паблик «4 отряд ФПС по Республике Карелия».

Не опасаясь за свои жизни жители и гости населенных пунктов выезжали на лед водоема на автомобилях, что на данный момент запрещено. К административной ответственности были привлечены владельцы автотранспортных средств. С водителями проведены беседы и рекомендацией в обязательном порядке покинуть водоем.

Автовладельцы в спешки покидали водоем, потому что понимали, какой административный штраф им грозит. Максимальная сумма штрафа за данное нарушение составляет до 15 тысяч рублей.

Во время своего патрулирования инспектора проводили беседы с рыбаками любителями. В этих беседах рыбаков информировали, что с 10 апреля 2020 года при встрече на водоеме с инспекторами, люди будут привлекаться к административной ответственности по ст. 2.17.1. По данной статье водители автомобиля на льду водоема привлекаются к ответственности круглогодично, а люди находящийся на льду водоема только в период запрета (в период формирования или схода-таяния ледового покрова.)