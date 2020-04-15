В Карелии за сутки девять пьяных водителей попались ГИБДД

В период самоизоляции в Карелии водители продолжают садиться подшофе за руль. Только за минувшие сутки на дорогах республики были отстранены от управления транспортом девять нетрезвых водителей.

По сообщению дорожной полиции, один нарушитель сел за руль в пьяном виде повторно. Ему грозит уголовная ответственность.

В Петрозаводске был отстранен от управления самый молодой из нарушителей - 18-летний водитель. Самого старшего среди нетрезвых нарушителей, мужчину в возрасте 59 лет, отстранили от управления в Сегежском районе.



