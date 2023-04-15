Инспекторы ГИБДД помогли попавшей в передрягу в Петрозаводске автоледи

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска помогли автоледи, попавшей в затруднительное положение. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Вечером в пятницу на дороге между Кукковкой и Древлянкой дорожные полицейские Евгений Иванов и Василий Плакунов заметили остановившийся автомобиль Renault и растерянную женщину рядом с транспортным средством. Стражи порядка остановились, чтобы узнать, не нужна ли помощь. Выяснилось, что машина сломалась, требуется буксировка. В итоге полицейские отбуксировали автомобиль к месту ремонта.

«В предвкушении выходных возвращалась из "Ленты" на Кукковке, и вдруг педаль сцепления "ушла" вниз, и машина встала. Пыталась дозвониться друзьям и знакомым, но никто, к сожалению, помочь не смог. Мимо ехал экипаж, остановились, спросили, в чем дело, и помогли отбуксировать машину. А если смотреть глубже, то ребята помогли не только мне: они предотвратили "пробку" на оживленном участке дороги, предотвратили возможное ДТП, так как стояла я на всю полосу, и объезжать меня было крайне неудобно», - рассказала горожанка. // Фото ГИБДД Петрозаводска