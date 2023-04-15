Электричество будут отключать в Петрозаводске и в районах Карелии

На неделе с 17 по 23 апреля сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат плановые ремонтные работы на подстанциях и ЛЭП. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

В связи с проведением работ отключения электричества ожидаются в Петрозаводске, Костомукше, а также в Калевальском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском, Лахденпохском, Кондопожском, Олонецком районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики принесли извинения жителям Карелии за временные неудобства. // Фото: freepik.com