В карельском поселке пройдет первомайское шествие трудовых коллективов

Работники Дома культуры поселка Эссойла Пряжинского района решили возродить старые добрые традиции. Они пригласили трудовые коллективы принять участие в праздничной демонстрации в духе советских времен. Эссойльские жители идею охотно поддержали - на призыв откликнулись почти все организации поселка.

«Давайте вспомним добрые традиции весны!!! Приветствуются атрибуты праздника: шары, транспаранты, цветы. Мы за мир и за труд!»

- говорит директор Этнокультурного центра «Киелен кирью» Арина Игнатькова.

Представители старшего поколения помнят, что каждый гражданин Советского Союза считал своим долгом принять участие в демонстрации. К празднику Весны и Труда люди готовились тщательно: убирали территорию, покупали воздушные шары, делали бумажные цветы. Для милых дам всеобщее гуляние служило хорошим поводом «выгулять» обновку. Для многих поколений праздник Первое Мая на долгие годы стал днем солидарности трудящихся, праздником весны, солнца и хорошего настроения.