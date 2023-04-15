В маленькую карельскую деревню ляжет новая дорога

Автомобильную дорогу «Крошнозеро-Гонганалица» в Пряжинском районе обновят за 325 926 178 рублей. На участке планируются замена дорожного покрытия и обустройство будущей трассы. Подрядчиком стало АО «АБЗ-Дорстрой».

«Сегодня пообщалась по телефону с представителем заказчика «Управтодор РК» Дмитрием Федоровым. Попросила не трогать нашу сосну-ветерана (растет у дороги). Дмитрий Александрович отнесся с пониманием, попросил повесить на нее табличку (сделаем)»,

- написала подписчица группы «Клуб любителей Гонганалицы».

Старинная деревня Гонганалица расположена на северо-западном берегу озера Крошнозеро. В деревне находится памятник архитектуры — деревянная часовня Власия (XIX век). Проживают в деревне в основном дачники. // Фото: паблик «Клуб любителей Гонганалицы»