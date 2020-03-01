Иномарка врезалась в дерево в Петрозаводске

Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло в карельской столице.Две иномарки едва не столкнулись сегодня, 1-го марта, у дома №19 на Первомайском шоссе. Инцидент произошел в 11.36, передает интернет-ресурс «ДТП в Петрозаводске и Карелии».

«Транспортные средства двигались по Первомайскому проспекту в сторону центра. Судя по видео, «Тойота» совершала правый поворот на прилегающую территорию. Водитель «Субару», избегая столкновения с двигающимся впереди внедорожником, выехал вправо на газон и врезался в дерево»,

- сообщается на сайте.

Уточняется, что транспортное средство получило мехнические повреждения. Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.