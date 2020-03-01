01 марта 2020, 11:54
Пропавшая накануне девочка нашлась в Петрозаводске
Полицейские обнаружили ребенка, находившегося в розыске, в одном из микрорайонов столицы Карелии
Ребенка, об исчезновении которого стало известно вчера, 29 февраля, нашли. Сообщением о завершении розыска поделилось карельское МВД.
«Объявленная ранее в розыск петрозаводчанка 2012 года рождения найдена сотрудниками полиции в одном из микрорайонов города. С ребёнком все в порядке, криминальной составляющей в исчезновении нет»,
- рассказали полицейские.
Ранее правоохранители поблагодарили неравнодушных петрозаводчан, распространивших информацию о другой девочке, исчезнувшей 27-го февраля. Петрозаводчанку 2005-го года рождения также нашли.