Пропавшая накануне девочка нашлась в Петрозаводске

Ребенка, об исчезновении которого стало известно вчера, 29 февраля, нашли. Сообщением о завершении розыска поделилось карельское МВД.

«Объявленная ранее в розыск петрозаводчанка 2012 года рождения найдена сотрудниками полиции в одном из микрорайонов города. С ребёнком все в порядке, криминальной составляющей в исчезновении нет»,

- рассказали полицейские.

Ранее правоохранители поблагодарили неравнодушных петрозаводчан, распространивших информацию о другой девочке, исчезнувшей 27-го февраля. Петрозаводчанку 2005-го года рождения также нашли.