Иномарка среди бела дня сгорела во дворе в Кондопоге

Вчера днем в 12 часов 45 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Комсомольской горит легковой автомобиль.

Пожарная часть располагается недалеко, и уже через несколько минут два пожарных расчета были на месте происшествия. Но к этому моменту Daewo Nexia был во власти огня, спасти его было уже невозможно.

По какой причине произошел пожар среди белого дня, теперь предстоит выяснить специалистам. По словам очевидцев, автомобиль уже давно не эксплуатировался.

Сейчас по данному пожару проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. // фото: pixabay.com