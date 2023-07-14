Бывшего директора школы в Карелии осудили за кражу двух телевизоров

Бывшего директора Ведлозерской школы признали виновной в растрате. Женщина похитила из учебного заведения два телевизора, пользуясь своим служебным положением, сообщили в прокуратуре Карелии.

Этот факт выяснили во время инвентаризации, которую провел новый директор школы. Оказалось, в период с декабря 2021 года по июль 2022 года телевизоры вынесла прежний директор и использовала в своих личных целях.

Ущерб составил более 90 тысяч рублей, женщина признала вину и вернула технику. Ее осудили на шесть месяцев лишения свободы, но наказание Пряжинский районный суд назначил условно - с испытательным сроком шесть месяцев. // фото: www.freepik.com