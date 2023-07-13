Кражу раскрыли в психоневрологическом интернате

В психоневрологическом интернате в Медвежьегорском районе у двух пациентов украли более 38 тысяч рублей. К краже оказался причастен местный житель, содержащийся в учреждении.

Было возбуждено уголовное дело. Его направили в суд для решения вопроса о принудительных мерах медицинского характера в отношении постояльца.

Прокуратура требовала также взыскать с похитителя деньги. Мировой суд исковые требования удовлетворил, сообщили в пресс-службе прокуратуры.