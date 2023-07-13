Лжеследователь поведал детективную историю, но пенсионерка не поверила

Карельская пенсионерка не поверила в детективную историю лжеследователя и сохранила свои деньги. О попытке мошенничества она рассказала полиции.

Все началось со звонка. Незнакомец представился следователем, назвал персональные данные 64-летней жительницы деревни Нижний Бесовец. Такое начало убедило женщину в том, что она на самом деле разговаривает с представителем правоохранительных органов. Но собеседник рассказал целую детективную историю и обвинил пенсионерку в соучастии в преступлении.

Якобы она помогла какому-то человеку в незаконном переводе денег из федерального казначейства. Лжеследователь требовал, чтобы жительница Карелии написала заявление в полицию, иначе ее привлекут к ответственности. Собеседник пытался запугать жертву, чтобы убедить ее выполнить финансовые операции. Женщина не стала дальше слушать, бросила трубку и больше не отвечала на звонки с неизвестных номеров.

Полиция Карелии призывает следовать примеру женщины, проявлять сознательность и не верить всему, что говорят по телефону неизвестные, кем бы те не представлялись. // фото freepik.com