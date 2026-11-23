Опыт предприятия предложено масштабировать на всю страну — от законодательных запретов до коллективных исков к производителям «смываемых» салфеток

Фото с сайта РАВВ

На заседании Совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) в Минстрое России признали рабочей практику «Российских коммунальных систем» — в частности, ООО «Самарские коммунальные системы», входящего в группу компаний РКС, — по борьбе с засорами канализации. В обсуждении участвовал заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Самарский опыт предложили распространить по всей стране: от изменений в законодательстве до коллективных исков к производителям «смываемых» салфеток. Позицию РКС представили заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам ООО «РКС-Холдинг» Ольга Кухарева и директор по качеству ООО «Самарские коммунальные системы» Юлия Егорова.

Масштаб проблемы виден по цифрам: за 2025 год аварийно-диспетчерские службы РКС зафиксировали почти 45 тысяч засоров канализационных сетей, и свыше 80% из них возникли из-за предметов, которые смыли в унитаз. Одних только отходов с решёток канализационных насосных станций за год набирается около 3 850 тонн — примерно столько весят 250 большегрузных самосвалов. Каждый такой случай — это дополнительные расходы на ремонт и, соответственно, растущая нагрузка на тариф.

Карелии ситуация знакома. В октябре крупный засор произошел в Петрозаводске: из-за течи канализации серьёзные неудобства испытали жители района Соломенное. Коллектор диаметром 300 мм промывали специальной техникой не один раз — с трудом из труб удалось вытащить крупный ком бытового мусора из влажных салфеток, тряпок и ватных палочек.

Опыт Самары нам близок и понятен. Мы видим, что промывка требует больших ресурсов и не решает проблему в корне: пока в канализацию смывают салфетки и бытовой мусор, засоры будут появляться снова. Поэтому поддерживаем меры, предложенные на Совете РАВВ,

— отметил технический директор «ПКС-Водоканал» Виталий Остапчук.

На заседании Совета РАВВ в Минстрое России приняли решение прорабатывать три меры:

- внести в Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 (Правила предоставления коммунальных услуг) запрет на сброс мусора в систему канализации;

- формировать по регионам коллективные иски к управляющим компаниям за ущерб имуществу водоканалов от попадания мусора в канализацию, а также иски к производителям биоразлагаемых салфеток — если испытания выявят несоответствие характеристикам, заявленным на маркировке («смываемые» или «водорастворимые»);



- размещать в СМИ социальную рекламу о запрете сброса мусора в канализацию.

Проблема попадания мусора в канализацию — общероссийская, и решать её нужно системно: просвещением, законодательством и ответственностью производителей. Поддержка РАВВ и Минстроя означает, что наш самарский опыт становится основой для федеральных решений,

— отметила заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам ООО «РКС-Холдинг» Ольга Кухарева.

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