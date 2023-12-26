Индексация пенсий коснется более 200 тысяч пенсионеров в Карелии

Страховые пенсии 207 тысяч пенсионеров в Карелии повысят с нового года. С 1 января индексация составит 7,5%. Повышение коснется всех видов страховой пенсии: по старости, потере кормильца и по инвалидности.

Отмечается, что повышение будет индивидуальным, но в среднем по республике составит 1942 рубля.

Пенсию с учетом индексации выплачивают только неработающим. В Карелии это 78% получателей страховой пенсии. У 22% пенсионеров, которые трудятся, пенсия индексируется, но выплачивается без учета индексации. Трудиться в регионе продолжают 44,5 тысяч пенсионеров.

Январская индексация касается только страховых пенсий. Плановое повышение социальных пенсий ожидается с 1 апреля 2024 года. // фото «Петрозаводск говорит»