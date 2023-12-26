Петрозаводск вошел в топ-10 самых снежных городов для отдыха в декабре

Сегодня, 26 декабря, отмечают День глубокого снега. В столице Карелии в этом году рекордно снежно. Но сугробы внушительных размеров выросли не только у нас.

Сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру», используя данные метеорологов и запросы о бронировании, определил популярные направления с самым глубоким снегом для путешествий в декабре. Петрозаводск оказался в пятерке самых популярных снежных направлений.

Первое место у Нижнего Новгорода, второе у Екатеринбурга, третье у Новосибирска, четвертое у Тулы, а пятое у карельской столицы. Средняя стоимость ночи в нашем снежном городе обойдется путнику в солидную сумму – 5780, это дороже чем в других городах. Для сравнения ночь в Нижнем Новгороде в среднем обойдется в 5288, в Екатеринбурге – 3641, в Кировске – 3193, в Челябинске – 2734.

Также в десятке снежных направлений для отдыха Самара, Кировск, Иркутск, Пермь и Челябинск. // фото «Петрозаводск говорит»