Император Японии открыл Олимпийские игры в Токио

23 июля император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми, сообщает olympics.com. Церемония проходит на Национальном стадионе без зрителей.

«Я с большим благоговением и честью, предоставленной мне, объявляю Олимпийские игры в Токио открытыми»,

- заявил Нарухито.

На арене смогли присутствовать 950 официальных лиц, не считая членов делегаций. Завершатся состязания 8 августа. Организаторы проводят Олимпиаду без иностранных болельщиков, местных зрителей не допустят на мероприятия в шести префектурах, в том числе и Токио. (фото «Инстаграм»)