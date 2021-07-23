23 июля 2021, 17:32
Мир

Император Японии открыл Олимпийские игры в Токио

Летние игры будут проходить в Японии до 8 августа

23 июля император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми, сообщает olympics.com. Церемония проходит на Национальном стадионе без зрителей.

«Я с большим благоговением и честью, предоставленной мне, объявляю Олимпийские игры в Токио открытыми», 

- заявил Нарухито.

На арене смогли присутствовать 950 официальных лиц, не считая членов делегаций. Завершатся состязания 8 августа. Организаторы проводят Олимпиаду без иностранных болельщиков, местных зрителей не допустят на мероприятия в шести префектурах, в том числе и Токио. (фото «Инстаграм»)

Обсудить
просмотр
190707
Метки: 
олимпийские игры
Токио
Япония