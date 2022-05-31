Имена журналистов-победителей конкурса назовут на Балу прессы

В Карелии завершился конкурс Союза журналистов, подведены итоги. Имена победителей огласят на традиционном Балу прессы, который состоится 5 июня в 18.00 в Agriculture club.

Организаторы также сообщили, что в преддверии мероприятия определили самого открытого и самого закрытого для СМИ карельского чиновника. Но журналистам предлагают выдвинуть свои кандидатуры в этих номинациях.

Фамилии представителей власти можно присылать на почту karelsmi@yandex.ru. Далее правление Союза проведет голосование и выберет победителей. Фото: vk.com.