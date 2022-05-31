Приставы распродают арестованные автомобили должников

Карельские приставы распродают арестованное за долги имущество местных жителей. Сейчас на аукцион выставлены различные транспортные средства и доля в праве общей долевой собственности в нежилом здании.

Например, в Петрозаводске продают автомобили «Фольксваген Поло» десятилетней давности за 339 тысяч рублей и «Ладу Гранту», 2019 года выпуска, за 474 тысячи рублей. В Муезерском на торги выставлен автогрейдер ДЗ-180А, 1999 года выпуска за полмиллиона рублей.

Заинтересованным в покупке имущества должников предлагают искать дополнительную информацию на сайте Росимущества, либо обращаться в ведомство напрямую по адресу улица Анохина, 29-а. (фото pixabay.com, gwendoline63)