10 апреля 2020, 08:48
Образ жизни

Иллюзионист на карантине балует петрозаводчан необычными фокусами

Дмитрий Антонов каждый день выдает по новому фокусу. Смотрим видео и следим за ловкостью рук!

Иллюзионист из Петрозаводска Дмитрий Антонов запустил в апреле необычный «карантинный» челлендж: каждый день он выкладывает для своих подписчиков в соцсетях и на yotube-канале по одному новому фокусу.

В его ловких руках самым удивительным образом ведет себя кубик рубика, необъяснимо двигаются монеты, купюры меняют стоимость и совершенно волшебно меняются игральные карты.

Дмитрий Антонов занимается фокусами уже 14 лет. За время предстоящего карантина обещает еще показать карточный фокус самого Дэвида Коперфильда и устроить интерактивный фокус, где люди смогут стать не только зрителями, но участниками.

А пока предлагаем вам несколько видео из уже выложенных фокусов иллюзиониста. 

4 апреля. "Мой любимый фокус с монетами":

 

6 апреля, "Фокус с кубиком рубика":

 

7 апреля, "Проявление тузов Крутой фокус! four aces production":

 

3 апреля, "Фокус с картами Morf by Patrick Kun":

 

5 апреля, "Карточный Фокус Тройной Триумф":

 

8 апреля, "Фокус с Деньгами! Money magic":

Свои фокусы Дмитрий Антонов намерен выкладывать до конца карантинного времени. 

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