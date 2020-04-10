Иллюзионист на карантине балует петрозаводчан необычными фокусами

Иллюзионист из Петрозаводска Дмитрий Антонов запустил в апреле необычный «карантинный» челлендж: каждый день он выкладывает для своих подписчиков в соцсетях и на yotube-канале по одному новому фокусу.

В его ловких руках самым удивительным образом ведет себя кубик рубика, необъяснимо двигаются монеты, купюры меняют стоимость и совершенно волшебно меняются игральные карты.

Дмитрий Антонов занимается фокусами уже 14 лет. За время предстоящего карантина обещает еще показать карточный фокус самого Дэвида Коперфильда и устроить интерактивный фокус, где люди смогут стать не только зрителями, но участниками.

А пока предлагаем вам несколько видео из уже выложенных фокусов иллюзиониста.

4 апреля. "Мой любимый фокус с монетами":

6 апреля, "Фокус с кубиком рубика":

7 апреля, "Проявление тузов Крутой фокус! four aces production":

3 апреля, "Фокус с картами Morf by Patrick Kun":

5 апреля, "Карточный Фокус Тройной Триумф":

8 апреля, "Фокус с Деньгами! Money magic":

Свои фокусы Дмитрий Антонов намерен выкладывать до конца карантинного времени.