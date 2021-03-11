Идет работа по повышению инвестиционной привлекательности Карелии

Законодательное Собрание Карелии продолжит активную работу по совершенствованию регионального законодательства в сфере инвестиций, сообщил в Сегеже журналистам спикер парламента Элиссан Шандалович.

Председатель Законодательного Собрания вместе с Главой Карелии Артуром Парфенчиковым 10 марта в ходе рабочей поездки в Сегежский район посетил расположенные в Надвоицах завод по выпуску радиаторов отопления «Русский радиатор» и дата - центр (центр обработки данных), а также новую линию по производству бумажной тары на Сегежском ЦБК и целый ряд социальных объектов в Сегеже.

«Сегодня почти 40 процентов территории Карелии включено в Арктическую зону Российской Федерации. Не так давно в ее состав вошел и Сегежский район. Безусловно, одна из наших важнейших задач совместно с Главой республики и Правительством Карелии - создать в нашем регионе такую нормативно - правовую базу, которая позволит сделать Карелию одним из самых привлекательных для инвесторов регионов»

- отметил Элиссан Шандалович.

По словам парламентария, в последние годы Законодательное Собрание Карелии ведет последовательную работу по настройке регионального инвестиционного законодательства. Например, установлен ряд льгот для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах и резидентов Арктической зоны. В частности, это нулевая ставка налога на имущество, налога на прибыль и другие меры поддержки.

«Вопросами, которые связаны с совершенствованием законодательства в области инвестиций, Законодательное Собрание продолжит заниматься и в дальнейшем, ведь помощь бизнесу - это залог развития экономики Карелии и, соответственно, наполнения бюджетов, улучшения социальной сферы и качества жизни наших граждан»

- подчеркнул председатель парламента.