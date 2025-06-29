Хвостатый сотрудник работает в туристической деревне Карелии

В Киндасове организаторы местного туризма поставили на довольствие бездомную кошку. Предприниматели считают, что пушистый коллега сделает счастливым любого гостя деревни.

«В один из дождливых дней прибилась к нам бездомная кошка - ласковая и красивая. На нее туристы отреагировали положительно - чешут ей за ушком, гладят, улыбаются»,

- рассказала Светлана Хребтова.

Кошечка отлично справляется со своими обязанностями. Она поет песни на «бис», умеет позировать перед камерами и дарит фейерверк положительных эмоций окружающим. Предприниматели и туристы стараются найти кошке яркую, оригинальную и благозвучную кличку.

Напомним, что в Киндасово после годичного перерыва состоится фестиваль юмора (6+). Этот праздник не проводился с 2023 года. У желающих посетить туристическую деревню на сборы есть еще три недели. Киндасовцы встретят всех желающих 20 июля. © «Петрозаводск говорит»