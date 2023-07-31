Хулиган разгромил горшки с цветами в ходе ссоры с девушкой в Карелии

В Костомукше ссора молодого человека и девушки завершилась печально для оказавшихся поблизости горшков с цветами. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения, ролик публикует сообщество «Беседка в Костомукше товарной».

Судя по дате на видео, все произошло в шестом часу утра 30 июля. Молодые люди горячо выясняли отношения прямо под камерой, и мужчина в порыве эмоций снес ногами два горшка с цветами.

«Я понимаю, нервы, психоз, семейные разборки, но... Жду вас с двумя горшочками новых цветов для замены погибших, кабинет 205. Не дождавшись, подам заявление в полицию», - написала горожанка, приславшая видео. // Фото: скриншот видео камеры наблюдения