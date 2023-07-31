Молодой пешеход погиб на трассе в Карелии

В воскресенье, 30 июля, в Пряжинском районе произошло трагическое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, в 23 часа на 33-м километре дороги Петрозаводск-Суоярви 43-летний водитель автомобиля Mazda сбил 22-летнего пешехода. Мужчина двигался по краю проезжей части без световозвращающих элементов.

От полученных травм молодой пешеход скончался на месте. // Фото: unsplash.com / Io & Tech