31 июля 2023, 11:25
Житель Карелии уехал на серебристом автомобиле и пропал
В республике ищут 37-летнего Андрея Журавлева
В Карелии пропал 37-летний Андрей Журавлев. Об этом сообщает паблик «ЛизаАлерт».
Пропавшего ищут в Петрозаводске и Суоярви. По информации источника, 30 июля он уехал на серебристом автомобиле «Мицубиси» и исчез. С тех пор о его судьбе ничего не известно.
Рост пропавшего 185 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в черную куртку, голубую футболку, черные шорты с оранжевым принтом, черные сланцы.
Всех, кто видел этого человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. // Фото «ЛизаАлерт»