Житель Карелии уехал на серебристом автомобиле и пропал

В Карелии пропал 37-летний Андрей Журавлев. Об этом сообщает паблик «ЛизаАлерт».

Пропавшего ищут в Петрозаводске и Суоярви. По информации источника, 30 июля он уехал на серебристом автомобиле «Мицубиси» и исчез. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Рост пропавшего 185 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в черную куртку, голубую футболку, черные шорты с оранжевым принтом, черные сланцы.

Всех, кто видел этого человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. // Фото «ЛизаАлерт»