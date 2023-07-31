Житель Карелии избивал возлюбленную и ее отца

В Калевальском районе под суд пойдет 36-летний житель одного из поселков. Он обвиняется в нанесении систематических побоев возлюбленной, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в начале этого года мужчина привлекался к административной ответственности за избиение сожительницы и ее отца. Однако от своей привычки применять силу он не отказался.

В один из летних дней мужчина и женщина пошли в гости, где употребляли алкоголь. Затем обвиняемый пошел домой и лег спать, а его дама продолжила отдыхать. Когда и она вернулась домой, мужчина, рассердившись и приревновав возлюбленную, ударил ее по лицу. Женщина пошла в полицию.

Участковому пострадавшая рассказала, что они с возлюбленным живут хорошо, когда не злоупотребляют спиртным.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt