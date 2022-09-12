Художница увидела свои картины спустя тридцать лет

Открытие юбилейной персональной выставки для карельского художника, графика Эйлы Тимонен - событие долгожданное. Вошли далеко не все отобранные работы, а всего 62, сожалеет художница, но невозможно объять результат полувековой творческой работы в рамках одной экспозиции.

С некоторыми пейзажами и плакатами, хранящимися в фондах музея и Национального театра, художница встретилась на своей же выставке, спустя десятки лет после написания. Радость огромная, ведь картины — тоже дети.

Поздравить маму-художника пришла ее легендарная семья, два сына, Павел и Вячеслав Поляковы, каждый из которых по-своему успешно несет эстафетную палочку своего деда, карельского писателя Антти Тимонена и отца — художника Вячеслава Полякова старшего.

Директор Национального театра Карелии Ирина Шумская вспомнила о годах работы Эйлы Тимонен в Финском драматическом театре. К художникам было особое отношение: сегодня в штате нет ни главного художника, ни художника-постановщика, а тогда были еще и художники – исполнители. 28 лет служения театру — работа громадная, а эскизы театральных декораций к спектаклям «Птицы нашей молодости», «После бури», «За чертой милосердия» навсегда вошли в золотую копилку театра.

На открытие выставки пришли друзья, бывшие коллеги, хотя, председатель Союза художников Карелии Владимир Зорин отметил, что у художника не бывает пенсии, как и выходных. Две новые работы заслуженного деятеля искусств Карелии Эйлы Тимонен — «Голубые глазки» и «Ламбушка» дополнили милые сердцу пейзажи.